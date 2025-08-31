Son Mühür/ Osman Günden- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı öncesinde İzmir'deki okulların eksiklerinin giderilmesi için kapsamlı bir çalışma başlattı. "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır" vurgusuyla harekete geçen Bursalı, bu projelerin hem devlet desteğiyle hem de İzmirli iş insanları ve hayırseverlerin katkılarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Bursalı, eğitimin her zaman öncelikleri arasında olduğunu ifade etti.

"Devlet-Millet el ele, geleceğimiz için"

Milletvekili Bursalı, saha ziyaretleri ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen ihtiyaçların hızla karşılandığını söyledi. "Okullarımızdaki eksikler, öğretmenlerimizin, velilerimizin ve öğrencilerimizin bize ilettiği talepler doğrultusunda tespit edildi" diyen Bursalı, bu ihtiyaçlara en kısa sürede yanıt verdiklerini belirtti. Bursalı, özellikle iş insanları Fatih Gökdemir ve Vedat Duman gibi hayırseverlerin desteğinin önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız için herkesin elini taşın altına koyması büyük bir güç birliği oluşturdu. İzmir'in evlatları için yapılan her katkı, ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin eğitim odaklı politikası devam ediyor

AK Parti hükümetlerinin eğitim alanında yaptığı reformlara atıfta bulunan Bursalı, bu çalışmaların da aynı vizyonun bir parçası olduğunu vurguladı. "Eğitimde derslik sayısından öğretmen atamalarına, teknolojik altyapıdan fiziki şartların iyileştirilmesine kadar büyük bir dönüşüm sağladık" diyen Bursalı, İzmir'de yürütülen projelerin bu dönüşümün devamı niteliğinde olduğunu ifade etti. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Bursalı, İzmirli öğrencilerin en iyi koşullarda eğitim görmesi için devlet, iş insanları ve hayırseverlerle birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Bornova, Konak ve Buca'da kapsamlı çalışmalar

Yapılan çalışmalar kapsamında, İzmir'in Bornova, Konak ve Buca ilçelerindeki birçok okulda önemli iyileştirmeler gerçekleştirildi. İşte detaylar:

İhtiyaç sahibi öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi desteği sağlandı.

Bornova Altındağ Anaokulu'na kum havuzu yapılırken, çeşitli eksiklikler giderildi.

Bornova Altındağ Vahide Vadide Baha İlköğretim Okulu'nun sınıfları tamamen boyanarak yenilendi.

Konak Esentepe İlk ve Ortaokulu'nda boya işleri tamamlandı, tabelalar yenilendi ve bilgisayar ile fotokopi makinesi desteği sağlandı.

Konak Ömer Zeybek Lisesi'nin sınıfları boyanarak eksikleri giderildi.

Konak Nuri Öz İlk ve Ortaokulu'na fotokopi makinesi desteği verilirken, öğrencilerin diğer ihtiyaçları karşılandı.

Konak Mustafa Kemal İlkokulu'na yeni bir fotokopi makinesi alındı ve güvenlik kamera sistemleri yenilendi.

Buca Işılay Saygın Şebnem Bursalı Kompleksi'nde öğrenciler için yeni bir yaşam alanı oluşturuldu.

Kaynaklar İlkokulu'nda kapsamlı tadilat ve boya çalışmaları yapıldı.

Burhan Özfatura Ortaokulu'na bilgisayar desteği sağlanırken, tuvaletler yenilendi ve boya-badana işlemleri gerçekleştirildi.