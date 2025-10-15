Son Mühür- Daha önce “Çok büyük bir savaşa hazırlanıyoruz. Dünyalar arasında savaş. Şu an Amerika’da neden bu kadar UFO olayları patladı? Uzaylı diye bir şey yok, hepsi burada yaşıyor. Yeraltında yaşayanlar var” sözleriyle dikkat çeken Güney, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

“Temelli olarak İngiltere’ye dönüyorum”

Güney, yeni yaptığı açıklamayla Türkiye’yi terk etme kararı aldığını duyurdu. SnobMagazin’de yer alan habere göre sanatçı, “Temelli olarak İngiltere’ye dönüyorum. Beni ülkeme küstürdüler” ifadelerini kullandı. Sanatçının bu kararı, hayranları arasında şaşkınlık yarattı.

2024’te kiralardan dert yanmıştı

Yusuf Güney, 2024 yılında da benzer bir çıkışta bulunmuştu. Türkiye’de artan yaşam maliyetlerine dikkat çeken şarkıcı, özellikle kira fiyatlarından şikâyet ederek “Artık burada yaşamak çok zorlaştı” demişti. O dönem yaptığı açıklamada da yurt dışına taşınabileceği sinyallerini vermişti.

Sosyal medyada yeni tartışma konusu

Sanatçının ülkeyi terk etme kararı, sosyal medyada geniş yankı buldu. Kimileri Güney’in açıklamalarını “kişisel tercih” olarak değerlendirirken, kimileri de “abartılı ve dikkat çekme amaçlı” yorumlarda bulundu. Güney’in İngiltere’ye ne zaman döneceği ise henüz netleşmedi.