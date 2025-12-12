Son Mühür- Sosyal medya fenomeni Başak Karahan ile Halil Ünlü, geçtiğimiz eylülde yaptıkları düğünle gündem olmuştu. Çift, bu kez takipçilerini sevindiren bir açıklama yaptı.

Evlilik öncesi polemikler gündemden düşmemişti

Ünlü fenomen Başak Karahan ile Halil Ünlü’nün eylül ayında gerçekleşen düğün süreci, sosyal medyada uzun süre tartışılmıştı.

Karahan’ın eski sevgilisi Enes Batur’un düğün öncesi yaptığı göndermeler ve imalı paylaşımlar, çiftin hazırlık dönemine gölge düşürmüştü.

Bir dönem Batur’un kariyerinin ilk yıllarında yanında olan Karahan, ilişkilerinin üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen paylaşımların devam etmesi üzerine 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

Tüm tartışmalara rağmen masal gibi bir düğün yaptılar

Sosyal medyada yaşanan gerilimlere rağmen çift, gündemdeki polemikleri geride bırakarak görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirmişti. Evlilik sonrası gözlerden uzak, sakin bir süreç tercih eden ikili, ilişkilerini tartışmalardan uzak bir şekilde sürdürdü.

"Artık üç kişiyiz"

Başak Karahan, anne olacağını Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla duyurdu. Karahan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Sürpriz! Hayatımızın en sessiz ama en güzel haberini size veriyoruz. Artık üç kişiyiz.” Kısa sürede binlerce yorum ve tebrik mesajı geldi.

Takipçilerden yoğun ilgi geldi

Fenomen çiftin bebek müjdesi, sosyal medyada hızla gündem olurken takipçilerden de yoğun ilgi gördü. Kullanıcılar, “Bu haberi bekliyorduk” yorumlarıyla sevinçlerini paylaştı.