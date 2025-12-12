Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde örgütlü DİSK Genel-İş üyelerinin başlattığı iş bırakma eylemi 5. gününde devam ediyor. İşçiler; şirkete iadelerin durdurulması, ücret kesintilerinin ödenmesi ve ikramiyeden gıda kartına, fazla mesai ücretinden eğitim yardımına kadar tüm alacakların eksiksiz yatırılmasını talep ediyor.

Taraflar yeniden masaya oturdu

Kriz sürecinin derinleştiği bugün yeni bir gelişme yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş temsilcileri saat 13.00’te İzmir Sanat’ta bir araya geldi. Kritik toplantıda tarafların talepler ve belediyenin ödeme planı üzerine kapsamlı bir değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Uzlaşma sağlanamadı

Yaklaşık iki saat süren görüşme sonunda beklenen uzlaşma çıkmadı. Sendika, taleplerin karşılanmadığını belirterek iş bırakma eylemine devam etme kararı aldı.

Eylemler büyüyebilir

Genel-İş yetkililerinden edinilen bilgiye göre eylemler gelecek hafta yeni bir programla genişletilerek sürecek.