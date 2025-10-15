Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, sabah saatlerinde İstanbul’daki evinde kalp krizi geçirdi. 20 dakikalık kalp masajı sonrasında yeniden hayata döndürülen sanatçı, hastanede yoğun bakıma alındı.

Evinde kalp krizi geçirdi

Sabah saatlerinde fenalaşan Fatih Ürek için yakınlarının ihbarı üzerine sağlık ekipleri eve sevk edildi. Kalbi duran sanatçıya ambulans ekipleri tarafından yaklaşık 20 dakika boyunca CPR (kalp masajı) uygulandı. Müdahalenin ardından kalbi yeniden çalıştırılan Ürek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneden açıklama geldi

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalp durması yaşamış, ambulans ekibinin yaklaşık 20 dakikalık CPR müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılmıştır.

Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak kalp ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Yapılan değerlendirmede iki yıl önce stent takılmış olan sirkumfleks arterde stent trombozu tespit edilmiştir. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır.”

Yoğun bakımda uyutularak tedavi ediliyor

Açıklamanın devamında, Fatih Ürek’in yoğun bakımda uyutularak tedavi edildiği belirtildi: “Hastamız şu anda yoğun bakımda uyutulmakta olup, oksijen seviyesi, organ perfüzyonu ve hipoksik hasarın oluşup oluşmadığı takip edilmektedir.

Klinik durumu stabil hale gelene kadar gelişmeler yakından izlenecektir. Kendisine acil şifalar diliyor, tüm sağlık ekibimize özverili çalışmaları için teşekkür ediyoruz.”

Daha önce de stent takılmıştı

Fatih Ürek’in iki yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle damarlarına stent takıldığı öğrenildi. Doktorlar, mevcut stentin tıkanması sonucu yaşanan stent trombozu nedeniyle kalp krizi geliştiğini belirtti.