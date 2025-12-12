Son Mühür- İlk filmi 2010 yılında izleyiciyle buluşan ve devam yapımlarıyla da geniş bir hayran kitlesine ulaşan Eyvah Eyvah serisi, üç film boyunca gişede önemli başarılar elde etmişti. Ancak serinin dördüncü filmle devam etmemesi, uzun süredir izleyiciler tarafından sorgulanıyordu.

Sessizliğini Kafa TV’de bozdu

Ata Demirer, Kafa TV’ye konuk olduğu programda, serinin neden devam etmediğine dair ilk kez kapsamlı bir açıklama yaptı. Demirer, kamuoyunda sıkça dile getirilen “özel hayat” iddialarına net yanıt verdi.

“Serinin bitmesi özel hayatımla ilgili değil”

Demirer, Özge Borak ile boşanmasının serinin sona ermesinde etkili olduğu yönündeki iddiaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Eyvah Eyvah 3’te serinin bitmesinin, Özge ile ilişkimizin sona ermesiyle bir ilgisi yok. Özge’yi devam filmi için çağırsam beni kırmaz. Karakterin artık bu hayatta daha fazla bir şey yaşamasını istemedim.”

“Hüseyin karakterini bilinçli olarak noktalamak istedim”

Başarılı oyuncu, kararının tamamen sanatsal bir tercih olduğunu belirterek, serinin ana karakteri Hüseyin’in hikayesini bilinçli bir şekilde tamamladığını ifade etti. Demirer, karakterin anlatacak hikayesinin bu noktada sona erdiğini düşündüğünü dile getirdi.

Özel hayatındaki gelişmeler

Ata Demirer, 2012 yılında oyuncu Özge Borak ile evlenmiş, çift 2014 yılında yollarını ayırmıştı. Ünlü komedyen, geçtiğimiz temmuz ayında ise özel bir şirkette müdür yardımcısı olarak görev yapan Dilara Alemdar ile birlikteliğini kamuoyuyla paylaşmıştı.