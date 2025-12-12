Son Mühür- Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile kendisinden 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan’ın evliliklerinde kriz çıktığı iddiaları gündemi sarstı.

Çiftin sosyal medya hesaplarındaki dikkat çeken değişiklikler, “Boşanıyorlar mı?” sorusunu yeniden alevlendirdi.

Sürpriz nikahla evlenmişlerdi

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Gülseren Ceylan ile Yeniköy’deki evinde sade bir törenle dünyaevine girmişti.

Çiftin nikahına yakın dostları katılmış, Erbil’in çocukları Sezin Erbil Yazgan, Yasemin Erbil ve Ali Sadi Erbil de babalarını bu özel günde yalnız bırakmamıştı.

Sosyal medya paylaşımlarındaki değişiklik dikkat çekti

Evliliğin ardından sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaya başlayan çift hakkında ayrılık iddiaları gündeme geldi.

Mehmet Ali Erbil’in düğün fotoğraflarını profilinden kaldırması ve Gülseren Ceylan’ın Instagram hesabını tamamen kapatması, “Boşanma” söylentilerini güçlendiren ilk işaretler oldu.

Boşanma iddiaları gündemi salladı

İkilinin ilişkilerinde ciddi bir sorun yaşadığı ve evliliği bitirme kararı aldığı ileri sürüldü. Magazin kulislerinde konuşulan iddialar kısa sürede sosyal medyaya yayılarak gündemin üst sıralarına çıktı.

Henüz resmi açıklama yapılmadı

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan cephesinden konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Sessizliklerini koruyan çiftin önümüzdeki günlerde bir açıklama yapıp yapmayacağı merak ediliyor.