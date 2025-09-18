Suudi Pro Ligi ekibi Al Hilal, Yusuf Akçiçek’i yaz döneminde kadrosuna kattı ve genç stoper yeni takımıyla ilk resmî maçına çıktı. Transfer anlaşmasında yüksek bonservis ve sonraki satış payı detayı dikkat çekti. İlk maçında savunma hattında görev aldı ve 90 dakika içinde temel görevlerini yerine getirdi. Kulübün maç raporları ve fikstür akışında oyuncunun forma giydiği karşılaşma, yeni sezondaki planlamada A takım rotasyonuna girdiğini gösterdi.

Yusuf Akçiçek kimdir?

Yusuf Akçiçek, 25 Ocak 2006 doğumlu, sol ayaklı bir stoper olarak yetişen genç Türk futbolcu. Futbola 2016’da Galatasaray altyapısında başladı, 2019’da Fenerbahçe akademisine geçti. 7 Temmuz 2023’te Fenerbahçe A takımıyla profesyonel sözleşme imzaladı. 9 Kasım 2023’te Konferans Ligi’nde Ludogorets deplasmanında ilk resmî maçına çıktı, 26 Mayıs 2024’te Süper Lig’de İstanbulspor karşısında ilk lig tecrübesini yaşadı. Genç millî takımların farklı yaş kategorilerinde forma giydi ve fiziksel profili ile (yaklaşık 1.93) hava toplarında güçlü bir stoper olarak öne çıktı.

Kariyer özeti

Galatasaray altyapısı: 2016-2019

Fenerbahçe altyapısı/A takımı: 2019-2025 arası kademeli yükseliş, 2023’te profesyonel sözleşme

İlk Avrupa maçı: Ludogorets – Fenerbahçe (Konferans Ligi), 9 Kasım 2023

İlk Süper Lig maçı: Fenerbahçe – İstanbulspor, 26 Mayıs 2024

Mevki: Stoper (sol ayak), zaman zaman sol stoper–sol bek hattında görev alma esnekliği

Oyun profili

Sol ayaklı stoper olarak geriden oyun kurma, uzun pas ve çapraz toplarla hat kırma denemeleri yapıyor. Hava toplarında etkin, ikili mücadelelerde temaslı oyunu seviyor. Genç yaşına rağmen ceza sahası savunmasında pozisyon alma becerisi gelişiyor, ancak üst seviye maç temposunda tecrübe kazanmaya açık bir profil çiziyor.