Son Mühür - Galatasaray’da sakatlığı devam eden Victor Osimhen, bugün oynanacak Şampiyonlar Ligi’ndeki Eintracht Frankfurt karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.

Konyaspor maçında da oynamayacak

Nijerya Milli Takımı’nda yaşadığı sakatlık sonrası özel uçakla İstanbul’a getirilen ve henüz takımla antrenmanlara başlayamayan golcü oyuncu Victor Osimhen’in dönüş tarihi belirsizliğini korurken, bir kötü haber daha gündeme geldi. Yeni Açık YouTube kanalında konuşan gazeteci Yakup Çınar, Osimhen’in Konyaspor maçında da forma giyemeyeceğini açıkladı.

Yakup Çınar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Osimhen'in Konyaspor maçında da oynama ihtimali söz konusu değil. Alanyaspor maçında sonradan da girse oynaması bekleniyor. Liverpool ve Beşiktaş maçlarına ise tamamen hazır hale gelmesi bekleniyor. Durumu ciddi değil ama riske etmek istemiyorlar.''