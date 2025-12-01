Son Mühür- Oyuncu Müge Boz ve basketbolcu Caner Erdeniz, çocukları Vina (6) ve Rika (1) için önemli bir yaşam değişikliğine imza attı. Ünlü çift, daha iyi eğitim olanakları sunmak amacıyla İngiltere’nin başkenti Londra’ya taşındı.

Çocukların eğitimi için Londra tercih edildi

Aileye yakın kaynaklara göre Boz ve Erdeniz, Londra’daki akademik ve sosyal imkanları değerlendirerek bu kararı verdi.

Çiftin İstanbul’daki evlerini kapatmadığı, iş nedeniyle Türkiye’ye düzenli olarak gidip gelmeye devam edeceği öğrenildi.

Londra son dönemde birçok Türk sanatçının da tercih ettiği şehirlerin başında geliyor. Daha önce Şahan Gökbakar, İnci Türkay ve Atilla Saral burada yaşamaya başlamıştı. Ayrıca Kıvanç Tatlıtuğ’un da Londra’dan ev aldığı iddia edilenler arasında.

Ünlü isimlerin yurtdışına yönelişi artıyor

Son yıllarda Türk ünlüler arasında yurtdışında uzun süreli yaşam kurma eğilimi dikkat çekiyor. Daha önce farklı şehirlere, özellikle Avrupa ve Orta Doğu’ya taşınan çok sayıda isim bulunuyor.

Engin Altan Düzyatan da Dubai’ye yerleşmişti

Bu yönelime son olarak oyuncu Engin Altan Düzyatan da katılmıştı. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde ailesiyle birlikte Dubai’ye taşındığını açıklamıştı.

“Daha iyi dil eğitimi alsınlar”

Düzyatan, taşınma kararının merkezinde yine çocuklarının eğitimine yönelik beklentilerin bulunduğunu söylemiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben git-gel yapıyorum ama çocuklar orada okula başladı. Daha iyi dil eğitimi alsınlar, uluslararası arkadaşları olsun.

Bunun ileride çok katkısı olacağını düşünüyoruz. Okulları bitince de gelsinler memleketlerinde hizmetlerine devam etsinler.”