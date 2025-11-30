Son Mühür/ Osman Günden- Özel hayatıyla sık sık magazin dünyasında yer alan Kerem Bürsin’in yeni sevgilisi uzun süredir merak konusuydu. Melisa Tapan’la ayrılığının ardından Bürsin’in, eski sevgilisi Mehtap Algül’ün yakın arkadaşı olan Selin Yağcıoğlu ile birlikte olduğu öne sürülüyordu. Son günlerde art arda gelen paylaşımlar, bu iddiaları doğrular nitelikte oldu.

Sosyal medya adımı dikkat çekti

İkilinin ilk sinyali, Kerem Bürsin’in Selin Yağcıoğlu’nun yaptığı paylaşıma bıraktığı yorumla ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun bu hamlesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve magazin gündeminde geniş yer buldu.

İlk fotoğraf çok konuşuldu

Instagram’ı aktif kullanan Selin Yağcıoğlu, ilişkilerini kabul eder nitelikte ilk fotoğrafını paylaştı. Fenomen isim, sevgilisi Kerem Bürsin’in yüzünü kadraj dışında bırakarak yarım bir poz yayımladı. Bu paylaşım sosyal medyada hem ilgi gördü hem de kullanıcılar arasında esprili yorumlara konu oldu.