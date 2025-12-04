Son Mühür- "Güneşin Kızları" , "Sen Anlat Karadeniz" , "Seni Çok Bekledim" ve "Yürek Çıkmazı" gibi pek çok projedeki performansıyla geniş bir hayran kitlesi edinen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl Ural Kaspar ile evlenmişti.

Mutlu çift kısa süre sonra bebek müjdesiyle gündeme gelmiş, Helvacıoğlu’nun hamileliği hayranlarını sevindirmişti.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir kız bebeği beklediğini açıklamıştı. Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025’te minik kızını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirerek ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

“Benim tatlı küçük pamuğum”

Annelik sevincini sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşan Helvacıoğlu, kızı Sora ile yeni karelerini Instagram’da yayınladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımına “Birlikte geçen 1 ay 17 gün... Benim tatlı küçük pamuğum...” notunu ekleyerek duygularını dile getirdi. Gönderi kısa sürede büyük ilgi görürken, hayranlarından tebrik ve sevgi mesajları yağdı.