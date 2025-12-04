Son Mühür- Son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Afra Saraçoğlu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminin merkezinde yer alıyor.

Yakında Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşacağı “A.B.İ.” dizisine hazırlanan ünlü isim, bu kez doğum günü paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Saraçoğlu, 2 Aralık’ta 28 yaşına girerken kutlamayı arkadaşlarıyla birlikte Amsterdam’da yaptı.

Çocukluk fotoğrafıyla paylaştı

Güzel oyuncu, Instagram hesabından yayımladığı doğum günü mesajında çocukluk fotoğrafını paylaşarak takipçilerine duygusal bir teşekkür notu iletti. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

“Kendimi çok özel hissettirdiniz”

Afra Saraçoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Doğum günümü kutlayan, sevgisini hissettiren, bir şekilde yanımda olan herkese içten teşekkür ediyorum.

Mesajlarınız, aramalarınız ve varlığınız bana kendimi gerçekten çok özel hissettirdi. Yeni yaşıma böyle güzel başlamamı sağladığınız için hepinize kalpten teşekkür ederim.”

“İyi ki doğmuşsun”

Binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımda en çok dikkat çeken yorumlardan biri, ünlü oyuncunun annesi Lütfiye Saraçoğlu’ndan geldi.

Saraçoğlu’nun annesi kızının gönderisine, “Canımmm bir tanem, kızım, her bir şeyim… İyi ki doğmuşsun” yazılı içten bir mesaj bıraktı.