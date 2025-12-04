Son Mühür- Son dönemin popüler yapımlarından Prens dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Giray Altınok, katıldığı bir davette basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altınok, 2011 yılında başlayan oyunculuk serüveninin Prens ile birlikte önemli bir ivme kazandığını söyledi.

“Yorulursam emekli olurum”

Gazetecilerin “Ne olursa emekli olursunuz?” sorusuna içtenlikle cevap veren Altınok, kariyer planlamasında huzur ve dengeyi ön planda tuttuğunu belirtti. Ünlü oyuncu, “Yorulursam emekli olurum. Evimizi, otomobilimizi aldık. Yeter çok şükür.” ifadelerini kullandı.

Aile hayatında huzur ve mutluluğu buldu

2018 yılında meslektaşı Cansu Diktaş ile evlenen Giray Altınok, geçen yıl oğlu Emir ile babalık heyecanı yaşadığını hatırlattı. Altınok, ailesiyle sade ve huzurlu bir yaşam sürdüğünü, bunun kendisi için en değerli şey olduğunu vurguladı.

Kariyerinde 23 yapım bulunuyor

Bugüne kadar sinema ve televizyon alanında toplam 23 projede yer alan 41 yaşındaki Giray Altınok, yeni işlere açık olduğunu ancak çalışma temposunu aile düzeniyle uyum içinde sürdürmek istediğini ifade etti.