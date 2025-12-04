Son Mühür- Rol aldığı projelerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ahsen Eroğlu, doğal güzelliği ve sade tarzıyla da sık sık konuşuluyor.

Şu sıralar "Rüya Gibi" dizisinde Çiğdem karakterine hayat veren oyuncu, katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarıyla sohbet etti.

“Oyuncu olduktan sonra makyaj yapmaya başladım”

HaberTürk'e göre; etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, makyajla ilişkisinin mesleğe başladıktan sonra değiştiğini söyledi. Ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

“Ben oyuncu olduktan sonra makyaj yapmaya başladım. Normalde hiç yapmazdım. Çok makyaj yapan bir insan haline döndüm.”

“Herkes kendine ne yakıştırıyorsa yapabilir”

Meslektaşlarının estetik tercihleri hakkında da konuşan başarılı oyuncu, estetiğin kişisel bir tercih olduğunun altını çizdi:

“Herkesin kendi düşüncesi. Her kadın kendine ne yakıştırıyorsa yapabilir. Bununla ilgili bir eleştirim yok. Bu çok bıçak sırtı bir konu. Yaptıran arkadaşlarım var, ben yaptırmadım. Büyük konuşmayayım ama pek ilgim yok.”