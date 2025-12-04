Son Mühür- ATV’nin çarşamba akşamlarına damga vuran reyting lideri Kuruluş Orhan, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuna kattığı yeni isimlerle konuşulmaya devam ediyor.

Diziye son bölümlerde dahil olan genç oyuncu Onur Bay, ilk andan itibaren izleyicilerin ilgisini üzerine topladı.

Onur Bay’ın değişimi sosyal medyada gündem oldu

Arka Sokaklar’da çocuk yaşta canlandırdığı “Tekin” karakteriyle hafızalara kazınan Onur Bay, Kuruluş Orhan’da “Yiğit” rolüyle bambaşka bir kimlikle ekranlara dönüyor.

Genç oyuncunun yıllar içindeki gözle görülür değişimi ve yeni imajı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş yankı uyandırdı. Bay’ın performansı da dizi takipçilerinden tam not aldı.

Arka Sokaklar’ın Murat Komiser’i Uğur Pektaş kadroda

Dizide heyecan yaratan bir diğer gelişme ise Arka Sokaklar’ın unutulmaz isimlerinden Uğur Pektaşın Kuruluş Orhan ekibine katılması oldu. Pektaş’ın projeye dahil olması hem dizinin hayranlarını hem de eski Arka Sokaklar izleyicilerini sevindirdi.

Yıllar sonra nostaljik buluşma

Onur Bay ve Uğur Pektaş’ın aynı projede yeniden bir araya gelmesi, ekran başındaki izleyicilere nostaljik anlar yaşattı.

İki oyuncunun yıllar sonra farklı bir yapımda buluşması, Kuruluş Orhan’ın sosyal medya etkileşimini de artırdı.