Son Mühür- Türk pop müziğinin en çok konuşulan isimlerinden Demet Akalın, hem hit şarkıları hem de açıklamalarıyla sık sık magazin basınının odağı oluyor.

Son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Akalın, bu kez geçmişe uzanan bir anıyı takipçileriyle paylaştı.

Berkay ile yıllar sonra gelen barışma

Akalın, kısa süre önce uzun süredir küs olduğu meslektaşı Berkay’la bir araya gelerek gündem yaratmıştı. İkili, duygusal anların yaşandığı buluşmada birbirlerine sarılarak barıştıklarını ilan etmiş; Akalın o anları “Ne güzeldi Cumartesi, çok özlemişim çok” notuyla sosyal medyadan duyurmuştu.

Ebru Gündeş ile 2000’lerden nostaljik kare

Instagram’ı aktif kullanan ünlü şarkıcı, bu kez takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Akalın, ünlü sanatçı Ebru Gündeş’le 2000 yılında çekilmiş arşiv fotoğrafını paylaşarak dikkatleri üzerine çekti.

“Bizde dostluk lafta değil”

53 yaşındaki Akalın, paylaştığı kareye şu notu ekledi: “Sene 2000. Gündeş’e albüm için imza atmıştık, olmasa da dostluk hep baki kaldı.”

Gönderisini “Bizde dostluk lafta değil” sözleriyle tamamlayan Akalın, iki ünlü ismin yıllara dayanan bağını bir kez daha hatırlattı.