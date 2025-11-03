Son Mühür- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,55 arttı. Yıllık bazda enflasyon oranı ise yüzde 32,87 olarak gerçekleşti.

Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu

Açıklanan verilerle birlikte 2026 yılı için geçerli olacak Yeniden Değerleme Oranı da belli oldu. Vergi, harç ve çeşitli kamu ücretlerinde temel alınan oran bu yıl yüzde 25,49 olarak hesaplandı.

IMEI kayıt ücretine yüzde 25 artış

Yeniden Değerleme Oranı doğrultusunda, yurt dışından getirilen cep telefonları için zorunlu olan IMEI kayıt ücretleri de yeni yılda artacak. Mevcut durumda 45 bin 614 TL olarak uygulanan kayıt bedeli, 1 Ocak 2026 itibarıyla yüzde 25,49 oranında zamlanarak 57 bin 241 TL’ye yükselecek.

IMEI kaydı olmadan telefon kullanılamıyor

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydının yapılması gerekiyor. Kayıt işlemi gerçekleştirilmez ve belirlenen ücret ödenmezse, cihaz 120 gün sonunda iletişime kapatılıyor. Bu süre sonunda kayıtsız kullanım tespit edilirse, ilgili mevzuat gereği yasal işlemler başlatılıyor.

Vatandaşları etkileyecek yeni dönem

Yeni ücret tarifesi, özellikle yurt dışından telefon getiren vatandaşları doğrudan etkileyecek. 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek zamla birlikte, Türkiye’de IMEI kaydı yaptırmanın maliyeti bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşacak.