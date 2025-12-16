TV+ dijital yayın platformu, kamuoyunda tartışmalara neden olan Jasmine dizisini içerik arşivinden çıkardı. Daha önce diziyle ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) inceleme başlatması, alınan kararın ardından yeniden gündeme geldi.

Dizi katalogdan sessizce çıkarıldı

TV+ kullanıcıları, son güncellemenin ardından Jasmine dizisinin platformda yer almadığını fark etti. Daha önce izlenebilen yapımın, herhangi bir duyuru yapılmaksızın katalogdan kaldırılması dikkat çekti. Platform yönetimi, dizinin yayından kaldırılma gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

RTÜK incelemesi sonrası karar geldi

Jasmine dizisi, yayınlandığı dönemde bazı sahneleri nedeniyle eleştirilmiş, özellikle aile yapısını zedelediği iddiasıyla gündeme gelmişti. Bu tartışmaların ardından RTÜK, dizi hakkında resmî inceleme başlattığını duyurmuştu.

“Genel ahlaka aykırı içerikler” vurgusu

RTÜK tarafından yapılan açıklamada, dizide yer alan bazı sahnelerin Türk toplumunun temelini oluşturan aile yapısıyla bağdaşmadığı belirtilmişti. Açıklamada, yapımın millî ve manevi değerlere aykırı unsurlar içerdiği, kadının istismar edildiği sahnelerin bulunduğu ve genel ahlak ilkeleriyle çeliştiği gerekçesiyle inceleme sürecinin başlatıldığı ifade edilmişti.

HBO Max’te yayını sürüyor

TV+ platformu ile HBO Max arasında lisans anlaşması bulunmasına rağmen, Jasmine dizisinin yalnızca TV+ kataloğundan çıkarıldığı öğrenildi. Dizi, uluslararası yayın platformu HBO Max’te izlenmeye devam ediyor.

Dijital platformlarda içerik denetimi tartışması

Jasmine dizisinin yayından kaldırılması, dijital platformlardaki içerik denetimi ve yerli mevzuata uyum tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. RTÜK’ün dijital yayınlara yönelik denetim yetkisi ve platformların bu süreçte aldığı kararlar, önümüzdeki günlerde de kamuoyunda tartışılmaya devam edecek.