Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan bir lisede görevli beden eğitimi öğretmeni N.Ş. (52), kız öğrencilere ait mesajlaşma grubuna müstehcen içerikli bir fotoğraf gönderdiği iddiasıyla tutuklandı. Öğretmen hakkında velilerin şikayeti üzerine derhal soruşturma başlatıldı ve şüpheli, "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Voleybol takımı grubu üzerinden skandal yayılım

Olay, lisenin kız voleybol takımı sporcularının bulunduğu WhatsApp grubunda yaşandı. İddialara göre, beden eğitimi öğretmeni N.Ş., bu gruba müstehcen nitelikli bir fotoğraf paylaştı. Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte rahatsızlık duyan öğrenci velileri, vakayı derhal yetkili makamlara taşıyarak şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma süreci başlatıldı.

Öğretmenden 'Yanlış gönderim' savunması

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan öğretmen N.Ş., emniyette verdiği ifadede dikkat çeken bir savunma yaptı. Şüpheli, söz konusu müstehcen fotoğrafı öğrencilerin bulunduğu gruba yanlışlıkla gönderdiğini, asıl amacının ise fotoğrafı sevgilisine iletmek olduğunu öne sürdü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen öğretmen, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuklama kararı

Nöbetçi sulh ceza hakimi, şüpheli N.Ş.'yi hakkındaki suçlamaların ağırlığı ve mevcut deliller doğrultusunda değerlendirerek tutuklanmasına hükmetti. Öğretmen, "Çocuğa karşı cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.