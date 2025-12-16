Son Mühür- İstanbul'da görev yapan bir cerrahi asistanının, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde toplam 33 saat aralıksız çalıştırıldıktan sonra kendi kullandığı araçla evine giderken trafik kazası geçirdiği öğrenildi. Bu üzücü olay, sağlık camiasında nöbet sonrası dinlenme haklarının uygulanması konusunu bir kez daha gündeme taşıdı ve meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

Rümeysa Berin Şen olayı hafızalarda: "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz"

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Asistan ve Genç Hekimler Kolu tarafından yapılan açıklamada, sağlık çalışanlarının ağır ve uzun çalışma koşullarının yarattığı tehlikelere dikkat çekildi. Açıklamada, daha önce benzer koşullarda yaşamını yitiren merhum meslektaşları Rümeysa Berin Şen'in ölümünün hâlâ hafızalarda olduğu vurgulanarak, "Bir arkadaşımızı daha kaybetmek istemiyoruz" mesajı verildi. Bu olay, yorgunluk kaynaklı kazaların, sağlık personelinin hayatını doğrudan tehdit ettiğini gözler önüne serdi.

TTB'den net çağrı: Nöbet ertesi izin haktır, uygulatılmaması suçtur!

Meslek örgütleri, sağlık çalışanlarının yasal haklarının ihlal edilmesine sert tepki gösterdi. Yapılan duyuruda, "Nöbet ertesi izin haktır, uygulatılmaması suçtur!" ifadeleriyle mevzuata uyulmaması durumunun hukuki sorumluluğuna işaret edildi. TTB ve Asistan ve Genç Hekimler Kolu, Sağlık Bakanlığı'na yönelik somut bir çağrıda bulundu. Bakanlığın, bu tür aşırı çalıştırma vakalarına karşı gerekli denetim ve yaptırımları uygulayarak sorumluluğunu yerine getirmesi talep edildi.