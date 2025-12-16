Kocaeli’nin İzmit ilçesinde altyapı liginde oynanan bir futbol karşılaşması, spor sahalarında görülmemesi gereken bir şiddet olayıyla gündeme geldi. U-12 Ligi müsabakasında Çubuklu Bala Spor antrenörü Seçkin T., maçın kadın hakemi S.U.’ya fiziksel saldırıda bulundu. Olayın ardından gözaltına alınan antrenör, adliyeye sevk edildi.

Olay Avni Kalkavan Stadı’nda yaşandı

Şiddet olayı, önceki gün saat 18.00 sıralarında İzmit’te bulunan Avni Kalkavan Stadı’nda meydana geldi. U-12 Ligi kapsamında oynanan Çubuklu Bala Spor–Yuvam İzmit Spor Kulübü karşılaşması devam ederken, hakemin verdiği bir karar tansiyonu yükseltti.

Hakem kararına tepki gösterdi, sahaya girip saldırdı

Kararın ardından Çubuklu Bala Spor Antrenörü Seçkin T., saha dışından sahaya girerek maçın hakemi olan 18 yaşındaki S.U.’ya yöneldi. Antrenör, genç kadın hakeme tokat attı. Yaşananlar tribündeki izleyiciler ve saha görevlilerinin tepkisine neden oldu.

Çevredekiler müdahale etti, hakem sahadan çıkarıldı

Saldırı sonrası çevrede bulunanlar Seçkin T.’yi engelleyerek olayın büyümesini önledi. Hakem S.U. ise güvenlik gerekçesiyle saha dışına alındı. Yaşanan anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Hakem şikâyetçi oldu, antrenör gözaltına alındı

Olayın ardından hakem S.U.’nun şikâyetçi olması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Seçkin T. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından antrenör adliyeye sevk edildi.

Kulüpten açıklama: İlişiği kesildi

Şiddet olayının ardından Çubuklu Bala Spor Kulübü yönetimi yazılı bir açıklama yaparak, antrenör Seçkin T. ile tüm bağların koparıldığını duyurdu. Açıklamada, sporun şiddetle anılmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Geçmişi de gündeme geldi

Öte yandan Seçkin T.’nin daha önce de benzer bir olayla gündeme geldiği öğrenildi. Antrenörün 2019 yılında bir hakeme copla saldırdığı iddiası, yaşanan olayın ardından yeniden kamuoyunun gündemine taşındı.

Altyapı futbolunda şiddet tartışması

U-12 gibi çocukların yer aldığı altyapı liginde yaşanan bu olay, spor sahalarında şiddet, hakem güvenliği ve özellikle kadın hakemlere yönelik saldırılar konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.