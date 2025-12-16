Siyaset kulislerinde yankı uyandıran bir iddia gündeme geldi. İktidara yakın gazeteci Fatih Atik, katıldığı bir televizyon programında, Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal’ın, CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na partisinin genel başkanlığını teklif ettiğini öne sürdü.

İddia canlı yayında dile getirildi

Gazeteci Fatih Atik’in kamuoyuyla paylaştığı iddiaya göre, Cumhur İttifakı içinde yer alan DSP’nin Genel Başkanı Önder Aksakal, Kemal Kılıçdaroğlu ile temas kurarak parti liderliği konusunda bir teklif sundu. Açıklama, canlı yayında dile getirilirken, iddia kısa sürede siyasi gündemin merkezine oturdu.

Kılıçdaroğlu cephesinden sessizlik

Ortaya atılan iddiaya ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu veya yakın çevresinden şu ana kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sessizlik, kulislerdeki tartışmaları daha da artırırken, iddianın doğruluğuna ilişkin soru işaretleri de beraberinde geldi.

Son dönemdeki çıkışları dikkat çekmişti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun son dönemde yaptığı siyasi açıklamalar, bu iddiayı daha da dikkat çekici hale getirdi. Kılıçdaroğlu, zaman zaman CHP’nin mevcut yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürürken, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmalar konusunda kullandığı ifadelerle gündeme gelmişti.

İmamoğlu açıklaması kulisleri hareketlendirdi

Kılıçdaroğlu’nun, iktidara yakın medya kuruluşlarına verdiği bir röportajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Aklanıp CHP’ye gelmesi gerekir” ifadesini kullanması, parti içi dengelere ilişkin yeni tartışmaların fitilini ateşlemişti. Söz konusu açıklamada, İBB’ye yönelik soruşturmaların doğrudan eleştirilmemesi de dikkat çekmişti.

Kurultay davası ve ‘mutlak butlan’ tartışmaları

Öte yandan CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin açılan davada, mutlak butlan ve kayyım atanması yönünde talepler gündeme gelmiş, ancak mahkeme bu yönde bir karar vermemişti. Bu süreçte Kılıçdaroğlu’nun siyasi pozisyonu ve atacağı adımlar, kamuoyunda yakından izlenmişti.

Teklif iddiası yeni senaryoları gündeme taşıdı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a atfedilen bu teklif iddiası, Kemal Kılıçdaroğlu’nun gelecekteki siyasi rolüne ilişkin farklı senaryoların tartışılmasına neden oldu. Kılıçdaroğlu’nun aktif siyasette nasıl bir yol izleyeceği ve iddiaya yanıt verip vermeyeceği merakla bekleniyor.