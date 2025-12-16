Son Mühür- Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı değerlendirmeleri ve uzman eleştirmen puanlarını dikkate alarak hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesini yayımladı. Açıklanan listede Türk mutfağı önemli bir başarıya imza attı. Antakya künefesi, listenin bir numarasına yerleşerek dünya çapında en iyi tatlı seçildi.

Türk mutfağı ilk 10’da Üç tatlıyla temsil edildi

Listenin ilk 10 sırasında üç Türk tatlısı yer alarak Türkiye’yi tatlı dünyasında ön plana çıkardı. Antakya künefesinin yanı sıra Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma de dünya çapında yüksek puan aldı. Bu başarı, Türk tatlı kültürünün uluslararası arenada ne denli değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en iyi tatlıları

Listeye Türkiye’den üç tatlı ile giren Antakya künefesi birinci sırada yer alırken, diğer ülkelerden öne çıkan tatlılar da dikkat çekti:

  1. Antakya Künefesi – Türkiye
  2. Clotted Cream Ice Cream – İngiltere
  3. Gelato al Pistacchio – İtalya
  4. Strudel di Mele – İtalya
  5. Gaziantep Baklavası – Türkiye
  6. Fıstıklı Sarma – Türkiye
  7. Tembleque – Porto Riko
  8. Crêpes Sucrées – Fransa
  9. Tinginys – Litvanya
  10. Pão de Ló de Ovar – Portekiz
  11. Cremolada – Peru
  12. Kladdkaka – İsveç
  13. Pavê – Brezilya
  14. Pisang Goreng – Endonezya
  15. Carlota de Limón – Meksika
  16. Vánoční Cukroví – Çekya
  17. Nutella Crêpes – Fransa
  18. Bambalouni – Tunus
  19. Kunāfah – Mısır
  20. Soufflé au Chocolat – Fransa

Kaynak: HABER MERKEZİ