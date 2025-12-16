Son Mühür- Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı değerlendirmeleri ve uzman eleştirmen puanlarını dikkate alarak hazırladığı “Dünyanın En İyi 100 Tatlısı” listesini yayımladı. Açıklanan listede Türk mutfağı önemli bir başarıya imza attı. Antakya künefesi, listenin bir numarasına yerleşerek dünya çapında en iyi tatlı seçildi.

Türk mutfağı ilk 10’da Üç tatlıyla temsil edildi

Listenin ilk 10 sırasında üç Türk tatlısı yer alarak Türkiye’yi tatlı dünyasında ön plana çıkardı. Antakya künefesinin yanı sıra Gaziantep baklavası ve fıstıklı sarma de dünya çapında yüksek puan aldı. Bu başarı, Türk tatlı kültürünün uluslararası arenada ne denli değerli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Dünyanın en iyi tatlıları

Listeye Türkiye’den üç tatlı ile giren Antakya künefesi birinci sırada yer alırken, diğer ülkelerden öne çıkan tatlılar da dikkat çekti:

Antakya Künefesi – Türkiye Clotted Cream Ice Cream – İngiltere Gelato al Pistacchio – İtalya Strudel di Mele – İtalya Gaziantep Baklavası – Türkiye Fıstıklı Sarma – Türkiye Tembleque – Porto Riko Crêpes Sucrées – Fransa Tinginys – Litvanya Pão de Ló de Ovar – Portekiz Cremolada – Peru Kladdkaka – İsveç Pavê – Brezilya Pisang Goreng – Endonezya Carlota de Limón – Meksika Vánoční Cukroví – Çekya Nutella Crêpes – Fransa Bambalouni – Tunus Kunāfah – Mısır Soufflé au Chocolat – Fransa