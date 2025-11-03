CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında Esenyurt Belediye Başjanı Ahmet Özer de tutuklanmıştı. Ahmet Özer’in “kent uzlaşısı” soruşturmasının üçüncü duruşması bugün saat 10.00’da Silivri’de görüldü. Tutukluluğu devam eden Özer, bu dava kapamında ikinci duruşmada 14 Temmuz tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

15 yıla kadar hapis istemi!

“Silahlı terör örgütüne üye olma” suçlamasıyla açılan davanın üçüncü duruşmasında savcı mütalaası belli oldu. TCK 314/2 maddesi ile TMK’nın 5/1 maddesi uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması savcı tarafından talep edildi. Ahmet Özer cephesi mütalaa savunması için ek süre isterken, avukatları da bu süreyi talep etti.

Ertelendi!

Ahmet Özer'in "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılandığı davada duruşma, 23 Ocak'a 2026 tarihine ertelendi.