İstanbul Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, geçtiğimiz gece yarısı saat 00.00 sularında büyük bir trafik kazasına sahne oldu. İddiaya göre, kimliği henüz açıklanmayan bir sürücünün kullandığı 34 DRS 347 plakalı otomobil, Çağlar Sokak'ta yokuş aşağı ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yol kenarında park halinde bulunan tam sekiz otomobile çarparak zincirleme bir kazaya neden oldu.

Zincirleme kaza ve büyük panik

Kazanın şiddeti o denli büyüktü ki, çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri bir binanın duvarına çarparak durabildi; bir minibüs ise adeta asılı kalarak bahçe duvarında durabildi. Gecenin sessizliğini bozan bu büyük gürültü üzerine mahalle sakinleri panik içerisinde sokağa fırladı. Kazaya neden olan sürücü ise, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında olay yerinden hızla uzaklaşmaya çalıştı. Ancak kaçış girişimi uzun sürmedi; ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, araçlarda ve çevrede ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi.

Mağdurların şoku: 'Bina uçuyor sandık'

Yaşanan kaza sonrası araçları zarar gören mahalle sakinleri, büyük bir şok yaşadı. Minibüsü hasar gören Adem Ayhan, yaşadıklarını şöyle anlattı: "Akşam işten gelip arabayı buraya park etmiştik. Gece yarısı tam yatmak üzereyken öyle büyük bir ses geldi ki, adeta bina yıkılıyor sandım. Hemen dışarı çıktığımda, benim arabayı ittiğini ve hızla aşağı doğru gittiğini gördüm. Allah'tan çoluk çocuğa bir şey gelmedi, hepimize geçmiş olsun." dedi. Başka bir mağdur olan Ümit Büyükaydın ise sürücünün tehlikeli sürüşüne tepki gösterdi: "Bu sadece arabalara çarpmak değil, bu hızla burada insanları öldürecekti. Resmen terör estirdi. Utanmadan kaçmaya çalıştı. Evin içine giriyordu neredeyse, duvara ve arabalara çarptı. Konunun takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

Olay yeri incelemesi ve maddi hasar

Polis ekipleri olay yerinde detaylı incelemeler yaparak kaza tespit tutanağı hazırladı. Kazada kullanılamaz hale gelen ve hasar gören sekiz araç, çekiciler yardımıyla bulundukları yerden tek tek kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Yakalanan sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve kaza sonrası kaçmaya çalışmak suçlarından yasal işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.