İstanbul’un Pendik ilçesinde sahil karşısındaki bir parkta devriye görevini sürdüren polis ekipleri, şüpheli gördükleri bir aracı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Araçla temas kuran ekipler, ön sağ koltukta bulunan kişinin hareketsiz olduğunu fark etti.

İtfaiye aracı açtı, ölüm belirlendi

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından yapılan ilk incelemede, araçtaki gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. 112 Acil Sağlık ekipleri de ölümün olay yerinde gerçekleştiğini tespit etti.

Uyuşturucu iddiası, kesin neden otopsiyle netleşecek

İlk değerlendirmelerde ölümün uyuşturucu madde kullanımına bağlı olabileceği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş kapsamlı soruşturma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından araç ve ilgili deliller emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.