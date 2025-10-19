Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi Kızılbel Köyü, geçtiğimiz akşam saatlerinde akıllara durgunluk veren bir cinayet olayına sahne oldu. Aynı evde yaşamını sürdüren 71 yaşındaki Hüseyin Derin, eski gelini olan 43 yaşındaki Gönül Karakök’ü av tüfeğiyle vurarak hayatına son verdi. Olayın ardından sergilediği soğukkanlı tavır ise kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Tartışma kanlı bitti: İki el ateş

Korkunç olay, akşam saat 18.00 sularında Hüseyin Derin ve Gönül Karakök'ün ikamet ettiği evde yaşandı. Henüz kesinleşmeyen bir nedenle eski kayınpeder ile eski gelin arasında hararetli bir tartışma çıktı. Sözlü başlayan gerginlik kısa sürede tırmanarak, Hüseyin Derin’in elindeki av tüfeğiyle Gönül Karakök’e iki el ateş etmesiyle sonuçlandı. Sırt ve boyun bölgesinden isabet alan talihsiz kadın ağır yaralandı. Silah seslerini duyan komşuların vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye derhal jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından acilen hastaneye kaldırılan Gönül Karakök, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından akıl almaz anlar: Berberde itiraf ve teslimiyet

Eski gelinini vurduktan sonra olay yerinden hızla uzaklaşan zanlı Hüseyin Derin’in sonraki eylemleri, olayın trajik boyutunu daha da derinleştirdi. Dağ yolunu kullanarak köy merkezine inen Derin’in, direkt bir berber dükkanına gittiği ve berbere, “Beni tıraş et. Gelinimi vurdum, teslim olacağım,” dediği öğrenildi. Tıraş işleminin tamamlanmasının ardından köy yolunda tesadüfen seyir halinde olan bir jandarma devriye ekibini durduran Hüseyin Derin, olayı anlatarak silahıyla birlikte ekiplere teslim oldu. Bu soğukkanlı teslimiyet şekli, soruşturmayı yürüten birimleri de şaşırttı.

Aile yapısı ve psikolojik durum iddiaları

Olayın arka planına dair ortaya çıkan ilk bilgiler, bu trajedinin ardındaki karmaşık ilişkiyi işaret ediyor. Üç çocuk annesi Gönül Karakök’ün, babasının maaşını alabilmek amacıyla eşinden resmi olarak boşandığı, ancak eski kayınpederi Hüseyin Derin ile aynı evde yaşamaya devam ettiği iddia edildi. Öte yandan, cinayet zanlısı Hüseyin Derin’in zaman zaman psikiyatrik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı yönündeki iddialar da soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi. Olayın sebebi, zanlının psikolojik durumu ve aralarındaki tartışmanın içeriği gibi tüm detayları aydınlatmak üzere Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Zanlı Hüseyin Derin’in sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.