Kütahya’nın Gediz ilçesinde faaliyet gösteren özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen karbonmonoksit sızıntısı paniğe neden oldu. Olayda gazdan etkilenen 7 işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay Gökler Beldesi’ndeki kömür havzasında yaşandı

Karbonmonoksit zehirlenmesi, akşam saatlerinde Gediz’e bağlı Gökler Beldesi kömür havzasında bulunan özel bir şirkete ait maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vardiya sırasında üretim yapılan bir galeride karbonmonoksit gazı ortaya çıktı.

İşçiler galeride baygınlık geçirdi

Gaz sızıntısının yaşandığı bölümde çalışan maden işçileri, kısa sürede karbonmonoksitten etkilenerek baygınlık belirtileri göstermeye başladı. Durumun fark edilmesi üzerine maden ocağında acil durum prosedürleri devreye alındı.

AFAD ve maden kurtarma ekipleri sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, maden kurtarma ekipleri ve sağlık görevlileri yönlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, maden işçileriyle birlikte koordineli bir kurtarma çalışması yürüttü.

Zehirlenen işçiler ocaktan çıkarıldı

Yapılan çalışmalar sonucunda karbonmonoksit gazından etkilenen Mustafa K., Mehmet E., Mehmet T., Mustafa E., Muhammet K., Kader S. ve Cemalettin B. bulundukları galeriden güvenli şekilde çıkarıldı.

İlk müdahale olay yerinde yapıldı

Zehirlenen işçilere olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Ardından ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi’ne sevk edilen işçilerin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Soruşturma başlatıldı

Olayın ardından yetkili birimler tarafından maden ocağında inceleme başlatıldı. Karbonmonoksit gazının ortaya çıkış nedeni, iş güvenliği önlemleri ve ihmal olup olmadığı yönünde soruşturmanın sürdüğü bildirildi.