Ankara’da bir eğlence mekanında çıkan silahlı kavga, geceyi adeta savaş alanına çevirdi. Mekan içinde ve girişinde yaşanan olaylar sonrası aralarında çalışanların da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Alkol tartışmayı alevlendirdi

Olay, Ankara’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eğlenmek amacıyla mekana gelen 3 kişi, alkolün etkisiyle taşkınlık çıkardı. Şahıslar, mekan çalışanlarıyla “yan baktın” iddiası üzerinden tartışmaya başladı.

Tehdit ederek mekandan ayrıldılar

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine şahıslar, çalışanlara tehditler savurarak mekandan ayrıldı. Ancak olay burada sona ermedi. İddiaya göre bu kişiler, kısa bir süre sonra 4 arkadaşlarını daha yanlarına alarak tekrar eğlence mekanına geldi.

Kavga yeniden alevlendi

Mekanın kapısında yeniden başlayan gerginlik, bu kez müşteriler ile çalışanlar arasında şiddetli bir kavgaya dönüştü. Yumruklarla başlayan kavga, taraflardan bazılarının silahlarını ateşlemesiyle daha da büyüdü.

Mekan içinde rastgele ateş açıldı

Kavga sırasında bazı şüphelilerin mekan içinde rastgele ateş açtığı, çevredekilere yönelik tehditlerde bulunduğu öğrenildi. Yaşanan panik üzerine vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Gasp Büro’dan hızlı müdahale

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan inceleme ve takip sonucu, kavgaya karıştığı belirlenen şüpheliler tek tek yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında çalışanlar da var

Soruşturma kapsamında, eğlence mekanı çalışanlarının da dahil olduğu toplam 9 şüpheli gözaltına alındı. Olayla bağlantılı silahlar incelemeye alınırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma derinleştiriliyor

Silahlı kavga ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması için güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri mercek altına alındı.

