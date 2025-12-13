Erzurum’un Palandöken ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı ölümle sonuçlandı. Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde yaşanan olayda, 28 yaşındaki bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Saldırı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde gerçekleşti

Edinilen bilgilere göre, Palandöken ilçesine bağlı Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bulunan B.Y. (28), henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonrası çevrede panik yaşanırken, olay kısa sürede mahalle sakinlerinin ihbarıyla yetkililere bildirildi.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık görevlileri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan B.Y.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

İlk müdahalesinin ardından Erzurum Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen B.Y., doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Gencin ölüm haberi yakınlarını ve mahalle sakinlerini yasa boğdu.

Şüpheliler kaçtı, polis geniş çaplı soruşturma başlattı

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın nedeni ve faillerin kimliklerinin belirlenmesi amacıyla soruşturmanın sürdüğü bildirildi.