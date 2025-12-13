Eskişehir’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir TIR’ın arkadan çarptığı işçi servisi minibüsünde bulunan 9 kişi yaralandı. Kazada büyük panik yaşanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Kaza Eskişehir–Bursa çevre yolunda meydana geldi

Kaza, Eskişehir–Bursa çevre yolunda gece saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mesut E. yönetimindeki 03 ACM 533 plakalı TIR, aynı istikamette seyir halinde olan Gökhan Y. idaresindeki 26 S 1036 plakalı işçi servisi minibüsüne arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü savruldu

TIR’ın çarpmasıyla kontrolden çıkan işçi servisi minibüsü, savrularak kaldırıma çıktı ve burada durabildi. Kazanın etkisiyle minibüste bulunan işçiler yaralanırken, çevredeki sürücüler durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Servis minibüsünde bulunan Ö.K., A.Ç., T.A., N.F., Z.Y., Ü.E., L.T., H.Y. ve N.A., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Eskişehir’deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis soruşturma başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. TIR ve servis minibüsü sürücülerinin ifadelerine başvurulurken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı bildirildi.