Adana’nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen patlama, faciayla sonuçlandı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle patlayarak alev alan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Patlama Buruk Mahallesi’nde meydana geldi

Olay, Sarıçam ilçesine bağlı Buruk Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, İsmail Hakkı Doğan yönetimindeki ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolda ilerlediği sırada ani bir patlamayla alev aldı.

Araç kısa sürede alev topuna döndü

Patlamanın ardından otomobilin tamamen yanmaya başladığı, çevrede büyük panik yaşandığı öğrenildi. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü İsmail Hakkı Doğan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cansız beden Adli Tıp’a kaldırıldı

Patlama ve yangının ardından olay yeri güvenlik çemberine alındı. Polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaparken, Doğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Patlamanın nedeni araştırılıyor

Otomobilin neden patladığı henüz netlik kazanmazken, olayın mekanik arıza, yakıt sistemi kaynaklı bir sorun ya da başka bir ihtimalden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

