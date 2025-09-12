Bursa'nın merkez ilçelerinden Osmangazi'de, seyir halindeki bir aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kaza, büyük bir paniğe neden oldu. Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşanan olayda, direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, metro istasyonunun merdivenlerine çarparak durabildi. Kazanın, istasyonda yolcu bulunmadığı bir zamanda gerçekleşmesi, olası bir faciayı önledi.

Kaza anı ve yaralı sürücü

Olay, Bağlarbaşı Mahallesi'nde bulunan metro istasyonu yakınında meydana geldi. Yunus Ö. (isim değiştirilebilir) yönetimindeki 34 MHH plakalı ticari araç, seyir halindeyken aniden lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla birlikte aracın kontrolünü kaybeden sürücü, önce yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, hızla Bağlarbaşı Metro İstasyonu'nun girişine doğru yöneldi ve merdivenlerde sıkışarak durabildi.

Aracın çarpma anında çıkardığı gürültü, çevredeki vatandaşları sokağa dökerken, olay yerine ilk müdahaleyi onlar yaptı. Aracın ön bölümü hurdaya dönerken, sürücü Yunus Ö. araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onu hastaneye kaldırdı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olası facia ucuz atlatıldı

Polis ekipleri, kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Aracın metro istasyonu merdivenlerine dalması, hem trafik hem de metro seferleri açısından bir risk oluştururken, kazanın yolcu yoğunluğunun az olduğu bir saatte meydana gelmesi, büyük bir şans olarak değerlendirildi. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Polis, araç lastiğinin neden patladığını ve kazaya ilişkin diğer faktörleri araştırıyor. Olay, şehir içi ulaşımda kullanılan araçların düzenli bakımının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililer, sürücüleri araçlarının lastik basınçlarını ve genel durumlarını sık sık kontrol etmeleri konusunda uyardı. Kazalı aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından, metro istasyonu önündeki trafik akışı normale döndü.