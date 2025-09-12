Samsun'un Canik ilçesinde, öğrencileri taşıyan bir okul servisine yönelik akıl almaz bir saldırı gerçekleştirildi. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, servis şoförü ile yanında bulunan kızı yaralandı.

Sabah saatlerinde yaşanan dehşet veren anlar

Saldırı, Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi Karamanlar mevkiinde, sabah saatlerinde meydana geldi. Sürücü Aydın A. (45) yönetimindeki 55 ABA 403 plakalı öğrenci servisi, her zamanki gibi öğrencileri toplamak için güzergahında ilerliyordu. Henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, aniden servisin önüne çıkarak araca pompalı tüfekle art arda ateş açtı. Silah sesleriyle birlikte büyük bir panik yaşanırken, sürücü Aydın A. ile yanında bulunan 8. sınıf öğrencisi kızı E.A. (12) vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma başlatıldı

Olayı gören çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine, bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı baba ve kızı, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ancak şokta oldukları öğrenildi. Yaşanan bu menfur saldırı, bölgedeki diğer veliler arasında da büyük endişeye yol açtı.

Jandarma ekipleri, saldırganın kaçış istikametlerini belirlemek ve kimliğini tespit etmek için titiz bir çalışma başlattı. Görgü tanıklarının ifadelerine başvurulurken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı. Bu tür saldırıların kabul edilemez olduğu vurgulanarak, faillerin en kısa sürede adalete teslim edileceği belirtildi. Olayın arkasındaki nedenin ne olduğuna dair henüz net bir bilgiye ulaşılamazken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.