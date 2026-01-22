Kahramanmaraş’ta henüz dünyaya gözlerini yeni açmış bir bebeğin hayatı, iddialara göre şefkat beklediği ellerde karartıldı. 2021 yılında gerçekleşen ancak dehşet veren detayları yeni ortaya çıkan olayda, 5 günlük Deniz Esin bebeğin bedensel ve zihinsel engelli kalmasına yol açan hemşire şiddetinin güvenlik kamerası kayıtları dava dosyasına girdi. Sanık hemşire Hazel Dırık B.’nin kuvözdeki bebeğe yönelik acımasız müdahaleleri, kamuoyunda infial yaratırken; ailenin avukatı yaşananları "basit bir darp değil, tam anlamıyla bir işkence" olarak nitelendirdi.

Hastane korumasındaki bebek için 14 dakikalık kabus

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021 tarihinde kızını dünyaya getirdi ancak düşük doğum ağırlığı sebebiyle minik Deniz Esin, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde kuvöz korumasına alındı. Doğumdan beş gün sonra, 26 Mayıs tarihinde kan alma bahanesiyle bebeğin yanına gelen hemşire Hazel Dırık B.’nin, tam 14 dakika süren müdahalesi sırasında bebeğin başına defalarca vurduğu ve bacağını sertçe çekerek kırdığı görüntülere yansıdı. Müdahale sonrası hareketli olan bebeğin aniden durağanlaşması ve sol bacağının işlevsiz kalması, maruz kaldığı şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.

Aile gerçeği üç yıl sonra öğrendi

Olayın ardından bebeğin bacağındaki şişliği fark eden bir başka sağlık çalışanının uyarısıyla yapılan incelemede, bacağın kırık olduğu ve şiddete maruz kaldığı hastane yönetimi tarafından tespit edildi. Ancak skandalın asıl boyutu burada başladı; yönetim hemşirenin işine son vermesine rağmen, durumu aileden gizleyerek bebeği başka bir hastaneye sevk etti. Anne ve babaya çocuklarının "doğuştan" serebral palsi ve epilepsi hastası olduğu söylendi. Acılı aile, evlatlarının aslında bir şiddet kurbanı olduğunu ancak 2024 yılında e-Devlet üzerinden gelen bir dava tebligatıyla, tam üç yıl sonra öğrenebildi.

"Adam öldürmeye teşebbüs" talebi ve yargı süreci

Kahramanmaraş 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden davada, sanık hemşire hakkında "kasten yaralama" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanık savunmasında öldürme kastı olmadığını ve olayın bir tartışma ya da sinir anıyla geliştiğini öne sürse de, ortaya çıkan kayıtlar savunmayla çelişiyor. Ailenin vekili Sait Bolat, müvekkilinin ömür boyu zihinsel ve bedensel engelli kalmasına neden olan bu eylemin "adam öldürmeye teşebbüs" olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak, sanığın bugüne kadar bir gün dahi gözaltına alınmamış olmasına tepki gösterdi.

Yürek dayanmayan görüntüler dosyada

Dava dosyasına giren video kayıtlarında, sanığın bebeğin bacağını kontrol ettikten sonra hiçbir yetkiliye haber vermeden olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Avukat Bolat, görüntülerdeki şiddetin 14 dakika boyunca kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, müvekkili Deniz Esin’in yaşadığı acının ve ailesinin çektiği çilenin telafisi olmadığını vurguladı. Henüz 5 günlükken hayatı karartılan küçük Deniz Esin ve ailesi, şimdi adaletin yerini bulacağı ve suçun niteliğine uygun bir cezanın verileceği günü bekliyor.

