Fatih Karagümrük deplasmanından alınan 2-0'lık şok mağlubiyet, Fenerbahçe camiasında sabırları taşırdı. Hakem bitiş düdüğünü çalar çalmaz kulüp binasında adeta olağanüstü hal ilan edildi ve yönetim kurulu acil bir durum değerlendirmesi yaptı. Kötü gidişatın faturasının kime kesileceği tartışılırken, eleştiri oklarının hedefindeki iki isim; Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek oldu.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK KULÜP BİNASINA ÇAĞRILDI

Yönetim kurulunun sıcağı sıcağına yaptığı durum değerlendirmesinin ardından, takımın teknik ve sportif patronları için acil bir görüşme kararı alındı. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek, kulüp binasına davet edildi. Saat 15.30 sularında tesislere giriş yapan ikili, saat 16.00'da Başkan Sadettin Saran ile o çok kritik zirveyi gerçekleştirdi.

SADETTİN SARAN - TEDESCO GÖRÜŞMESİNDE NELER OLDU?

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen bu zirvede Başkan Sadettin Saran'ın, Tedesco ve Özek'ten takımın geldiği nokta ve alınan kötü sonuçların nedenleri hakkında kapsamlı ve detaylı bir rapor istediği öğrenildi. Masada takımın motivasyon kaybı, oyun planındaki eksiklikler ve gelecek haftalar için öngörülen senaryolar tartışıldı.

TEDESCO GİTTİ Mİ, FENERBAHÇE'DEN AYRILACAK MI?

Kritik zirvenin ardından spor kamuoyunun en çok merak ettiği "Tedesco kovuldu mu?" sorusu henüz resmi bir yanıt bulmadı. Ancak toplantıdan sızan ilk bilgilere göre, kulüp içinde çok radikal kararların alınması an meselesi. Sürecin sonunda Domenico Tedesco'nun doğrudan istifa edebileceği ya da yönetimin sözleşme feshine giderek yolları ayırabileceği kulislerde en çok konuşulan senaryolar arasında yer alıyor.

Tüm gözler şimdi görüşmenin sonuçlanmasının ardından Fenerbahçe cephesinden gelecek o resmi açıklamaya kilitlendi.