SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Sigorta poliçesi olan milyonlarca vatandaşı ve hukuk dünyasını yakından ilgilendiren önemli bir kanuni detay netleşti. Konuyla ilgili önemli bilgiler veren Avukat Ergün Vardar, '6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), sigorta şirketlerinin sorumluluk alanını sadece "hasar tazminatı" ile sınırlı tutmuyor. Kanun, hasarın tespiti için yapılan harcamaların da sigortacı tarafından karşılanmasını emrediyor' dedi.

Zararı Tazmin Etmek Yetmez, Tespit Masrafı da Sigortacıdan!

TTK’nın 1459. maddesi uyarınca sigortacı, sigortalının uğradığı zararı tazmin etmekle yükümlü olduğunun altını çizen Avukat Ergün Vardar, 'Ancak madalyonun diğer yüzünde 1426. madde yer alıyor. "Giderleri Ödeme Borcu" başlığıyla düzenlenen bu madde, sigorta ettiren veya sigortalının; rizikonun gerçekleşip gerçekleşmediğini ya da tazminatın miktarını belirlemek amacıyla yaptığı "makul giderlerin" sigorta şirketi tarafından ödenmesini zorunlu kılıyor' diyerek önemli bilgiler verdi.

"Faydasız Kalsa Bile Ödenecek"

Kanun koyucu, sigortalıyı korumak adına düzenlemede oldukça net bir ifade kullandığını belirten Vardar, 'Bu giderler, tazminat miktarını belirleme noktasında "faydasız kalmış olsalar bile" sigortacı tarafından ödenmek zorunda. Yani sigortalı, hasar tespiti için bir uzman görüşü veya teknik rapor aldığında, bu rapor davanın seyrini değiştirmese dahi makul olduğu sürece masrafı sigorta şirketinden tahsil edebilecek' dedi.

Yargılama Gideri Değil, Kanuni Borç!

En kritik nokta olan hukuki niteliği konusu önemli bilgiler veren Vardar,'Kanun, tazminat miktarının tespiti amacıyla yapılan makul giderleri bir "yargılama gideri" olarak görmüyor. Aksine, bu harcamaları sigortacının sözleşmeden ve kanundan doğan asli bir borcu olarak tanımlıyor. Bu durum, sigortalıların dava açmadan önce veya dava sırasında hasar tespiti için yaptıkları harcamaları, davanın sonucundan bağımsız olarak bir "alacak kalemi" olarak talep edebilmelerinin önünü açıyor' dedi.

Vatandaş Ne Yapmalı?

Vatandaşların ne yapması gerektiği konusunda da bilgi veren Avukat Vardar, 'Sigorta şirketleriyle ihtilaf yaşayan vatandaşların, zararı belirlemek adına yaptıkları ekspertiz, teknik inceleme ve rapor masraflarının faturalarını mutlaka saklamaları gerektiğini belirtiyor. TTK 1426 uyarınca, bu "makul giderler" sigorta şirketinden doğrudan talep edilebilecek haklar arasında yer alıyor' diyerek önemli bilgiler verdi.