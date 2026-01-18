Sivas’ın dondurucu kış şartlarını takipçilerine ilginç bir içerikle yansıtmak isteyen ünlü tostçu Raşit Yıldırım, gerçekleştirmek istediği görsel şovun kurbanı oldu. Sosyal medyada paylaştığı videolarla geniş bir kitleye ulaşan Yıldırım, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte, sıcak suyu havaya savurarak aniden buz kristalleri oluşturma akımını denemek istedi. Ancak demlikteki kaynar suyun kontrolsüz bir şekilde üzerine dökülmesiyle talihsiz bir olay yaşandı. Çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlarda, fenomen tostçunun vücudunda ciddi yanıklar meydana geldi.

Görsel şov yerini panik anlarına bıraktı

İş yerinin önünde gerçekleştirdiği çekim sırasında yaşanan kazanın detayları, izleyenleri dehşete düşürdü. Yıldırım, hazırladığı kaynar su dolu demliği havaya savurmak üzere hamle yaptığı sırada, suyun ağırlığı ve açının yanlış hesaplanması sonucu demlik kontrolden çıktı. Havada donması beklenen su, doğrudan Yıldırım’ın baş, boyun ve göğüs bölgesine isabet etti. Bir anda acılar içinde kalan ve neye uğradığını şaşıran ünlü esnaf, çevresindekilerin yardımıyla en yakın sağlık kuruluşuna kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahalelerin ardından, vücudundaki çeşitli bölgelerde oluşan yanıklar için uzun süreli bir pansuman ve tedavi süreci başlatıldı.

"Demlik çok ağır gelince üzerime boşaldı"

Yaşadığı dehşet anlarını tedavi gördüğü hastanede anlatan Raşit Yıldırım, sosyal medya için içerik üretme çabasının pahalıya mal olduğunu dile getirdi. Sivas’ın meşhur ayazını bir deneyle kanıtlamak istediğini belirten Yıldırım, demlikteki suyun miktarını fazla tuttuğu için kaldırma anında dengesini kaybettiğini ifade etti. Sıcak suyun kafasından aşağı dökülmesiyle vücudunun çeşitli noktalarında derin yanık izleri oluştuğunu söyleyen Yıldırım, hastanedeki sağlık personelinin hızlı müdahalesi sayesinde durumunun şu an için daha stabil olduğunu, ancak ağrılarının devam ettiğini belirtti.

Sosyal medya kullanıcılarına önemli uyarı: "Pişmanım"

Yaşadığı bu acı tecrübenin ardından takipçilerine ve içerik üreticilerine seslenen meşhur tostçu, bu tür tehlikeli deneylerden uzak durulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Yaptığı hareketin son derece riskli olduğunu bizzat yaşayarak öğrendiğini vurgulayan Yıldırım, deney yaparken gösterilen dikkatsizliğin sonuçlarının ağır olabileceğini hatırlattı. Olay anında soğuk su veya karla müdahale etmesi gerektiğini ancak o anki panikle bunu gerçekleştiremediğini belirten Yıldırım, "Gerçekten çok pişmanım, kimse böyle tehlikeli işlere kalkışmasın" diyerek vatandaşları bilinçli olmaya davet etti.