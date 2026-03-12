SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, icra hukuku dünyasında çok konuşulacak bir "dakika farkı" kararına imza attı. Borçlunun icra takibiyle aynı gün banka üzerinden yaptığı ödeme, "takipten kurtuluş" sayılmadı. Karara göre borçlu, borcun ana parasını yatırmış olsa bile icra vekalet ücreti ve takip masraflarını ödemek zorunda kalacak.

Dakikalarla Belirlenen Hukuki Sorumluluk

Dava konusu olayda, bir kooperatif borçluları aleyhine saat 16:04’te UYAP üzerinden icra takibi başlattı. Borçlular ise aynı günün akşamında, saat 17:11’de borcun tamamını banka kanalıyla kooperatifin hesabına yatırdı. Borçlular "borcu aynı gün ödedik, icra masrafı ve vekalet ücreti ödemeyiz" diyerek takibe itiraz etti.

Yerel Mahkeme "Hayatın Olağan Akışı" Dedi

Asliye Hukuk Mahkemesi, ödemenin takibin açılmasından sadece bir saat sonra yapılmasına dikkat çekerek; tarafların birbirinden haberdar olmamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti. Mahkeme, alacaklının sırf vekalet ücreti ve masraf çıkarmak amacıyla takibi başlattığına hükmederek davanın reddine karar verdi.

Yargıtay: "Alacaklı Her An Hesabını Kontrol Edemez"

Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hatalı buldu. Yargıtay’ın bozma gerekçesinde, 'Banka hesabına yapılan ödemeden alacaklının veya vekilinin anında haberdar edildiği ispatlanamazsa, ödeme "kısmi ödeme" olarak kabul edilir. Alacaklının günün her saatinde banka hesabını kontrol etmesi hayatın olağan akışına göre mümkün değildir. Takip saati ödeme saatinden önce olduğu için borçlu, takip tarihi itibarıyla kesinleşen toplam borç üzerinden icra vekalet ücreti ve masraflardan sorumludur' satırları yer aldı.

"Tebliğ Edilmedi" Savunması Geçersiz

Yargıtay, ödeme emrinin borçluya henüz tebliğ edilmemiş olmasının bu durumu değiştirmeyeceğine hükmetti. Bu kararla birlikte, borcunu son güne bırakan vatandaşların, icra takibi başlatıldığı an sistemdeki saat farkı nedeniyle ağır vekalet ücretleri ve icra masraflarıyla karşılaşabileceği tescillenmiş oldu.