İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, maskeli ve kasklı dört şüpheli, bir oto ekspertiz dükkanına düzenledikleri silahlı baskında 1 milyon 200 bin lira nakit para ile bir dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Olayın, 1 Eylül tarihinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Anadolu Caddesi üzerinde gerçekleştiği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Kıyafetlerini çöpe atmışlar

Olay, iş yerine plakasız beyaz bir araçla gelen dört şüphelinin, yüzlerinde kasklarla içeri girmesiyle başladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin, ellerindeki bir pompalı tüfek ve üç tabanca ile içerideki insanları tehdit ederek parayı ve değerli eşyaları zorla aldığı görülüyor. Hızla gerçekleşen soygunun ardından şüpheliler, geldikleri beyaz araçla olay yerinden kaçtılar. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, soyguncuların izini sürmeye başladı. Olay yeri inceleme ekipleri, şüphelilerin kaçış rotası üzerinde yaptıkları araştırmada, soygun sırasında kullandıkları bir pompalı tüfek ve üç tabancayı bir elektrik trafosunun altında buldu. Ayrıca, soyguncuların kıyafetlerini de bir çöp konteynerinde atılmış olarak tespit etti.

Şehrin giriş ve çıkışları kontrol altında

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerindeki kayıtlarda ise şüphelilerin maskeli ve kasklı bir şekilde araçtan inişleri ve soygunu gerçekleştirdikten sonra hızla uzaklaşmaları net bir şekilde görülebiliyor. Görüntüler, soyguncuların organize ve planlı hareket ettiğini düşündürüyor. Polis, elde edilen bu görüntüler ve toplanan deliller ışığında soruşturmayı derinleştirdi.

Olayın ardından polis yetkilileri, şüphelilerin yakalanması için İzmir genelinde geniş çaplı bir çalışma başlattı. Ekipler, soyguncuların kullandığı aracı ve kimliklerini tespit etmeye çalışırken, şehrin giriş ve çıkış noktalarında da kontrollerini artırdı. Halkın güvenliğini sağlamak için titizlikle yürütülen bu operasyonun kısa sürede sonuç vermesi bekleniyor.