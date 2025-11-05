Makedonya’nın başkenti Üsküp’te düzenlenen 14. Mioki Uluslararası Açık Judo Turnuvası’nda Yunusemre Belediyespor sporcuları büyük bir başarıya imza attı. Farklı ülkelerden yüzlerce sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Manisa temsilcisi, toplam 22 madalya ve 2 kupa kazanarak turnuvaya damga vurdu.

U15 takımı gümüş kupayı Türkiye’ye getirdi

Yunusemre Belediyespor’un U15 kategorisindeki judocuları, gösterdikleri üstün performansla takım halinde ikinci sırayı elde etti ve gümüş kupa kazandı. Ayrıca turnuvanın en prestijli unvanlarından biri olan “En İyi Takım (Best Team)” ödülünü de alarak Türkiye’nin gururu olmayı başardı.

Süper minikler ve miniklerden madalya yağmuru

Süper minikler kategorisinde mücadele eden Hüseyin Alim Karataş ve Cemal Ensar Sezer bronz madalya kazandı. Minikler kategorisinde ise Esila Erdemir, Melis Kurt ve Hüseyin Kumsar altın madalyaya uzanırken; Bulut Yusuf Örs gümüş, Yağız Duman, Şakir Tuna Koçtürk, Taçmin Eroğlu, Süheda Cantürk ve Alp Canıtez bronz madalya ile turnuvayı tamamladı.

Yıldızlar kategorisinde zirve Elif Şanıer’in

Yıldızlar kategorisinde Elif Şanıer altın madalya alarak şampiyonluk sevinci yaşadı. Aynı kategoride Rabia Tekin, Yağız Duman, Erdem Topuz ve Eda Su Tekin gümüş; Aydın Giray Zeytin, Ecrin Nisa Baş, Melis Kurt ve Muhammed Enes Uysal ise bronz madalya elde etti.

Ümitler kategorisinde istikrarlı başarı

Ümitler kategorisinde tatamiye çıkan sporculardan Rabia Tekin altın, Elif Şanıer ise gümüş madalya kazanarak takımın başarısını perçinledi.

Türkiye’yi uluslararası platformda gururla temsil ettiler

Elde edilen derecelerle Yunusemre Belediyespor, Manisa’nın ve Türkiye’nin adını bir kez daha uluslararası spor camiasında duyurdu. Kulüp yönetimi, sporcuları ve antrenörleri kutlayarak başarıların devamı için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.