Manisa’nın Alaşehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 66 yaşındaki bir vatandaş, kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Talihsiz adamın, mahallede kurulan halk pazarına gitmek için evinden çıktığı öğrenildi.

Kaza Kemaliye Mahallesi’nde meydana geldi

Kaza, saat 14.00 sıralarında Alaşehir ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Piyadeler Mahallesi’nde ikamet eden Fahri Namber (66), Kemaliye Mahallesi’nde kurulan pazara gitmek üzere yola çıktı.

Yolun karşısına geçerken kamyon çarptı

Fahri Namber’in yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 FV 1998 plakalı kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Namber, ağır yaralandı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fahri Namber’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Kazaya karışan kamyonun sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Namber’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın oluş şekli ve kazaya ilişkin detayların yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.