Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Demirci ilçesinde hayata geçirilen yaklaşık 2 milyar liralık altyapı yatırımları tamamlandı. İçme suyu, kanalizasyon ve atık su arıtma projelerini kapsayan dev çalışmaların ardından resmi kabul işlemleri gerçekleştirildi.

Altyapı baştan sona yenilendi

Demirci’de yürütülen projeler kapsamında; içme suyu hatları, abone bağlantıları, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları, atık su arıtma tesisi ile içme suyu depoları ilçeye kazandırıldı. Çalışmalarla birlikte Demirci’nin yıllardır ihtiyaç duyduğu altyapı tamamen yenilenmiş oldu.

160 kilometrelik hat tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu’nun “17 ilçeye eşit hizmet” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ, Demirci’de toplam 160 kilometrelik altyapı imalatını hayata geçirdi. Projeler; içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yanı sıra abone bağlantıları ve tesis yatırımlarını da kapsadı.

Resmi kabul heyeti sahadaydı

Yaklaşık 2 milyar liralık yatırımın resmi kabul işlemleri, İller Bankası Bölge Müdürü İzzet Günal, MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir, Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül ve teknik ekiplerin katılımıyla gerçekleştirildi. Heyet, projeleri yerinde inceleyerek kabul sürecini tamamladı.

“Demirci uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacak”

Demirci Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Gül, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ile uyumlu bir çalışma yürüttüklerini belirterek, tamamlanan yatırımların ilçeye büyük katkı sağlayacağını söyledi. Gül, “El birliğiyle tamamladığımız bu önemli projeler sayesinde Demirci uzun yıllar altyapı sorunu yaşamayacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Demirci daha modern bir görünüme kavuştu”

MASKİ Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Dr. Orhan Gökdemir ise yapılan yatırımların Demirci’nin çehresini değiştirdiğini vurguladı. Gökdemir, ilçede yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu hatlarıyla birlikte toplam 160 kilometrelik hat döşendiğini belirtti.

İçme suyu depoları ve arıtma tesisi devrede

Projeler kapsamında 1000 metreküp ve 700 metreküp kapasiteli iki adet içme suyu deposu inşa edildiğini aktaran Gökdemir, ayrıca yıllık 1 milyon 730 bin metreküp atık su arıtma kapasitesine sahip tesisin de kabul işlemlerinin tamamlandığını kaydetti. Gökdemir, “Demirci’mize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Demirci’nin altyapısında yeni dönem

Tamamlanan yatırımlarla birlikte Demirci, hem altyapı güvenliği hem de çevre ve halk sağlığı açısından önemli bir eşiği geride bıraktı. MASKİ’nin ilçede hayata geçirdiği projeler, uzun vadede sürdürülebilir altyapı hedefinin önemli bir ayağını oluşturuyor.

