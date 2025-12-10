Manisa’nın Turgutlu geçişindeki İzmir-İstanbul Otoyolu’nda iki tırın çarpışması sonucu büyük bir yangın çıktı. Alevler kısa sürede her iki aracı da sardı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde facia önlendi. Kazada 2 sürücü hafif yaralandı.

Çarpışmanın ardından alevler yükseldi

Kaza, gece saatlerinde otoyolun İzmir istikameti Turgutlu gişeleri Akalan mevkiinde meydana geldi.

Aynı yönde ilerleyen iki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından tırlardan biri bir anda alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın diğer tıra da sıçradı.

İtfaiye ekipleri alevleri iki ilden söndürdü

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alev topuna dönen tırlara eş zamanlı müdahalede bulundu.

Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İki sürücü hafif yaralandı

Kazayı hafif yaralarla atlatan iki tır sürücüsüne sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçlarda büyük çaplı hasar oluştu

Yangın nedeniyle tırlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken otoyolda trafik akışı kısa süreli durma noktasına geldi.

Bölge tamamen güvenli hale getirildikten sonra trafik kontrollü olarak yeniden açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.