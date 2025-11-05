Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesi Malaz Mahallesi’nde 35 bin metreküp su kapasitesine sahip yeni bir tarımsal sulama göletini tamamlayarak hizmete sundu. Proje, bölgedeki üreticilere sulama imkanı sağlamanın yanı sıra orman yangınlarına karşı da önemli bir su kaynağı oluşturuyor.

Kış yağışlarıyla su güvencesi

Gölet, kış aylarında yağmur ve kar sularını biriktirerek su kıtlığı yaşanan dönemlerde üreticilere destek olacak. Proje ayrıca besi ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılayarak bölgedeki ekosisteme katkı sağlayacak.

Mahalle ekonomisine katkı

Malaz Mahalle Muhtarı Kadir Doğruyol, göletin ekonomik açıdan büyük fayda sağlayacağını belirtti. Doğruyol, “Salatalık ve kiraz üretimi yapıyoruz, bu ürünlerin sulama olmadan yetişmesi mümkün değil. Gölet sayesinde sulu tarıma geçeceğiz ve ekonomik kazancımız artacak. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dedi.

Proje Büyükşehir Belediyesi kaynaklarıyla hayata geçti

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Bozkurt İbrim, göletin kış yağışlarıyla dolacağını belirterek, “Bu gölet sadece tarımsal sulama amacıyla inşa edilmedi. Besi ve yaban hayvanlarının su ihtiyacını karşılamasının yanı sıra, yangınlara müdahale için helikopterlerin su alabileceği önemli bir kaynak oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden memnuniyet

Göletin uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu vurgulayan mahalle sakini Mehmet Aracı, “Suyumuz olmasa üretim yapamazdık. Bu gölet bizim 20-30 senelik ihtiyacımızı karşılayacak. Artık 7/24 su elimizin altında olacak. Büyükşehir Belediyesi’ne minnettarız” dedi. Muhtar azalarından Hasan Yıldırım da projeye destek verenleri teşekkür ederek, “Sulama imkânımız yoktu, mahsulümüzü kurtaramıyorduk. Şimdi üretime devam edeceğiz ve geleceğe güvenle bakacağız” diye konuştu.