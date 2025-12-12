Manisa’nın Demirci ilçesinde belediye, tarımsal üretimi artırmak ve kamu kaynaklarını daha etkin kullanmak amacıyla örnek bir tarım projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında belediyeye ait, uzun süredir kullanılmayan araziler tarım alanına dönüştürülerek üretime kazandırılıyor.

Belediye arazilerinde kalıcı tarım modeli oluşturuluyor

Demirci Belediyesi tarafından yürütülen çalışmayla, belediyeye ait tarım yapılmayan alanlara zeytin, ceviz ve badem fidanları dikilmeye başlandı. Uzun vadeli ve sürdürülebilir bir üretim modeli hedeflenen proje ile hem tarımsal faaliyetlerin artırılması hem de belediyeye yeni gelir kaynakları oluşturulması amaçlanıyor.

Fidan seçiminde iklim ve toprak yapısı esas alındı

Projede kullanılan zeytin, ceviz ve badem fidanlarının, Demirci’nin toprak yapısına ve iklim koşullarına uygun türlerden seçildiği belirtildi. Ekonomik değeri yüksek olan bu ürünlerin, ilçede tarımsal çeşitliliğin gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.

İlk dikim Kuzuköy Mahallesi’nde gerçekleştirildi

Çalışmalar kapsamında ilk etapta, Demirci’ye bağlı Kuzuköy Mahallesi Salman Mevkii’nde bulunan 23 dönümlük belediye arazisine 400 adet zeytin fidanı dikildi. Dikim çalışmalarının önümüzdeki süreçte farklı mahallelerde de devam edeceği bildirildi.

Ürünler belediye hizmetlerinde değerlendirilecek

Ağaçların verime geçmesiyle birlikte elde edilecek zeytin, ceviz ve badem ürünlerinin belediye hizmetlerinde kullanılması ve yeni sosyal projelere kaynak oluşturması planlanıyor. Böylece hem tarımsal üretim desteklenecek hem de elde edilen gelirle ilçeye yönelik sosyal çalışmalar güçlendirilecek.

Başkan Kara: “Bu fidanlar Demirci’nin yarınları için dikiliyor”

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara, projeye ilişkin yaptığı açıklamada tarıma verdikleri öneme dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Demirci Belediyesi olarak toprağımıza sahip çıkmayı, atıl durumda bekleyen belediye arazilerini üretime kazandırmayı önemsiyoruz. Zeytin, ceviz ve badem gibi bölgemize uygun, ekonomik değeri yüksek ürünlerle uzun vadeli, sürdürülebilir bir yatırım modeli oluşturuyoruz. Bu fidanlar sadece bugün için değil, Demirci’nin yarınları için dikiliyor. Bu projeyle hem belediyemizin gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi hem de ilçemizde tarımsal üretimin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

“Her fidan ilçenin bereketine katkı sunacak”

Başkan Kara açıklamasının devamında, yapılan çalışmanın geleceğe yönelik bir yatırım olduğuna vurgu yaparak, “Zamanla büyüyen her fidan, Demirci’nin bereketine bereket katacak. Biz toprağa atılan her tohumu geleceğe atılan bir adım olarak görüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki yıllarda ilçemize ekonomik katkı sağlayacak ve örnek bir belediyecilik anlayışının güzel bir yansıması olacak” dedi.

Yeni dikimler için çalışmalar başladı

Demirci Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmede, önümüzdeki günlerde Şehreküstü Mahallesi Parsamaz Mevkii’nde bulunan 36 dönümlük belediye arazisine ceviz ve badem fidanlarının dikilmesi için hazırlık çalışmalarına başlandığı duyuruldu.