Son Mühür - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında çocuklara yerli ürün kullanımının önemini anlatan özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Manisa Pazarcılar Odası ile Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği’nin desteğiyle düzenlenen etkinlik, Sebze ve Meyve Hali’nde yoğun katılımla yapıldı.

Geniş katılım sağlandı

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay, genel sekreter yardımcıları, Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın, okul müdürleri, öğrenciler, meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çocuklar, Yerli Malı Haftası’nın önemine dikkat çeken pankartlarla etkinliğe renk kattı.

Dutlulu: “Türkiye’de üretilen malları kullanalım”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yaptığı konuşmada üretimin ülke ekonomisi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Dutlulu, şu ifadeleri kullandı: “Bu ülke ayakta duracaksa üreterek durur, kendi ürettiklerini tüketerek durur. Cumhuriyeti kuran Mustafa Kemal Atatürk üretime büyük önem verdi, fabrikalar açtı, tarımı geliştirdi. Sizlerden ricam; markete, bakkala, manava gittiğinizde Türkiye’de üretilen malları tercih etmenizdir. Hal esnafımız bu ülke ekonomisinin çok önemli bir parçasıdır. Yerli Malı Haftamız kutlu olsun.”

Protokolden yerli malı vurgusu

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yerli malı bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması gerektiğini belirterek, “Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı sözü çocukluğumuzdan beri bize öğretilen en temel değerlerden biridir. Bu anlamlı etkinlik için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Mahfuz Yalçın ise yerli üretimin korunmasının ekonomi ve gelecek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Çocuklara hediye ve ikram

Etkinliğin sonunda Başkan Besim Dutlulu, öğrencilere kırtasiye seti hediye etti. Manisa Meyve Sebze Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği tarafından çocuklara taze sebze ve meyve ikram edilerek yerli üretimin önemi somut şekilde anlatıldı.