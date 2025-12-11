Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında çalışan çiftçilere yönelik gasp olaylarının faili olduğu belirlenen ve hakkında 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalandı.

Ardı ardına şikayetler üzerine harekete geçildi

Alaşehir’in Tepeköy, Caberfakılı, Belenyaka, Üzümlü, Killik, Sobran ve Sarıgöl Ahmetağa mahallelerinden son günlerde arka arkaya gelen gasp ihbarları, jandarmayı alarma geçirdi.

Çiftçilerin bağlarda yalnız çalıştıkları sırada saldırıya uğradığını bildirmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

120 güvenlik kamerası saatlerce incelendi

Soruşturma kapsamında bölge genelindeki yaklaşık 120 güvenlik kamerası kayıt altına alındı.

Ekipler, 12 saatlik görüntüyü tek tek analiz ederek şüphelinin kimliğine ulaştı. Maskeyle yüzünü gizleyerek arkadan yaklaşan, boğazına sarılıp çiftçilerin üzerindeki parayı gasp eden kişinin 35 yaşındaki M.Y.D. olduğu tespit edildi.

Bağ evinde saklanırken kıskıvrak yakalandı

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu zanlının Çakırcaali Mahallesi yakınlarındaki bir bağ evinde saklandığı belirlendi.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonla M.Y.D.’yi suçüstü olmamakla birlikte kaldığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası vardı

Hakkında gasp suçlarından toplam 26,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan M.Y.D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.