Yunusemre Kent Konseyi’nin mahallelerde çocuklara yönelik başlattığı etkinlikler kapsamında hayata geçirilen “Mutlu Çocuklar” programı, Güzelyurt Mahallesi Prestij 1 Sitesi’nde gerçekleştirildi. Programda minikler için çeşitli oyunlar, aktiviteler ve eğlenceler düzenlendi.

Çocuk meclisi organizasyona katkı sağladı

Etkinlik, Çocuk Meclisleri Çalışma Alt Grubu’nun organizasyonuyla ve Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Oban’ın öncülüğünde yapıldı. Çocukların katılımıyla gerçekleşen programda, hem eğlenceli vakit geçirildi hem de sosyal dayanışma pekiştirildi.

Miniklerin sevinci yüzlerine yansıdı

Etkinlik boyunca çocuklar doyasıya eğlendi, arkadaşlarıyla keyifli zaman geçirdi. Oyun alanlarında ve etkinlik stantlarında neşeli anlar yaşayan minikler, günün tadını çıkardı.

Ailelerden teşekkür

Çocuklarıyla birlikte programa katılan aileler, bu tür etkinliklerin mahalle yaşamına renk kattığını ifade ederek Yunusemre Belediyesi ve Kent Konseyi’ne teşekkür etti. Veliler, çocukların hem eğlenmesi hem de sosyalleşmesi için bu tarz organizasyonların devam etmesini istedi.

Sosyal belediyeciliğe katkı

Yunusemre Belediyesi ve Kent Konseyi’nin ortak çalışmalarıyla hayata geçirilen etkinlik, hem çocukların gelişimine katkı sundu hem de mahalle sakinlerini bir araya getirdi. “Mutlu Çocuklar” programının önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de devam edeceği öğrenildi.